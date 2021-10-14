Опубликованы кадры суда над Тимуром Бекмансуровым

Телеканал «Звезда» публикует видео с судебного заседания по делу Тимура Бекмансурова, который обвиняется в вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет и массовом убийстве. Процесс проходил в выездном режиме в больнице.

Обвиняемого доставили в зал суда на кресле-катале, на кадрах можно заметить, что у Бекмансурова ампутирована нога. На вопросы он отвечал еле слышным, хрипящим голосом.

В ходе заседания судья принял решение избрать меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Заключение Бекмансуров будет отбывать в больнице при СИЗО. Обвиняемый полностью признал свою вину в нападении.

В ходе нападения, которое произошло 20 сентября, погибло шесть человек. По данным следствия, Бекмансуров зашел на территорию университета и открыл огонь по людям из дробовика. Позже он был обезврежен полицией.