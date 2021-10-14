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Устроивший стрельбу в пермском вузе арестован на два месяца

Алексей Курильченко
14:29 14.10.2021
Суд организовал выездное заседание в больнице, где содержится Бекмансуров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Обвиненный в вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет Тимур Бекмансуров был арестован судом на два месяца - до 13 декабря. Выездное заседание прошло в больнице, где находится молодой человек. По данным РИА Новости, юноша будет содержаться в больнице при СИЗО.

«В таких случаях содержат фигурантов в СИЗО. Там есть условия, там тоже больница», - сообщил источник агентства.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Бекмансуров признал вину в содеянном. Следствие ожидало, когда молодой человек сможет предстать перед судом по состоянию здоровья, прежде чем предъявить обвинение.

Нападение произошло 20 сентября. По версии следствия, Бекмансуров зашел на территорию вуза и начал расстреливать людей из ружья. Позже его обезвредил сотрудник ДПС, который работал неподалеку. В результате стрельбы погибли шесть человек, десятки получили ранения.

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