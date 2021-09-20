Все погибшие в результате трагедии в Перми опознаны

Все шесть погибших в результате трагедии в пермском вузе опознаны. Об этом сообщили в медицинских службах города.

По данным медиков, жертвами массовой стрельбы стали пять женщин и один мужчина.

«В настоящее время удалось опознать всех погибших в результате стрельбы. Жертвами трагедии стали пять женщин и один молодой человек 20 лет», - цитирует ТАСС сообщение.

Трагедия в пермском вузе произошла утром 20 сентября. Стрелок открыл огонь по людям в окрестностях вуза. Шесть человек были убиты, 24 получили ранения, девять из них находятся в тяжелом состоянии. Слова соболезнования родным и близким выразил президент Владимир Путин.

Остановить стрелка удалось сотруднику ДПС Константину Калинину, он вместе с напарником первым оказался на месте. В МВД заявили, что полицейского представят к награде.