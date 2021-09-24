Устроивший стрельбу в Перми пришел в сознание
Он продолжает находиться в тяжелом состоянии.
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Студент Пермского государственного национального исследовательского университета, который устроил в вузе стрельбу, пришел в сознание. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
«Его состояние улучшилось. Но он продолжает находиться в тяжелом состоянии», - уточнила министр Анастасия Крутень.
Накануне сообщалось, что стрелок, который был ранен при задержании, перенес операцию по ампутации части ноги.
Студент устроил стрельбу в здании своего университета утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек, пострадали более 40. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.