Устроивший стрельбу в Перми пришел в сознание

Студент Пермского государственного национального исследовательского университета, который устроил в вузе стрельбу, пришел в сознание. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«Его состояние улучшилось. Но он продолжает находиться в тяжелом состоянии», - уточнила министр Анастасия Крутень.

Накануне сообщалось, что стрелок, который был ранен при задержании, перенес операцию по ампутации части ноги.

Студент устроил стрельбу в здании своего университета утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек, пострадали более 40. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.