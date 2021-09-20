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Опубликованы кадры с проходной университета в Перми, куда прорвался вооруженный стрелок

Светлана Иванова
12:15 20.09.2021
В высшем учебном учреждении на улице Букирева в Перми произошла стрельба. Злоумышленник беспорядочно расстреливал студентов и сотрудников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Мария Гидт
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Атаковавший сотрудников и студентов Пермского государственного национального исследовательского университета застрелил охранника, который пытался остановить злоумышленника. Об этом «Звезде» рассказала студентка учебного заведения Мария Гидт. Девушка также предоставила изображения из фойе вуза, на которых запечатлены турникеты и лежащее рядом с ними тело.

Утром в понедельник, 20 сентября, в высшем учебном учреждении на улице Букирева в Перми произошла стрельба. Злоумышленник беспорядочно расстреливал студентов и сотрудников. Позже нападавшего задержали. По предварительным данным, в результате происшествия погибли восемь человек, пострадали более 10.

Как рассказал один из студентов Пермского госуниверситета, стрелок действовал уверенно и решительно. Подойдя ко входу в учебное заведение, он открыл стрельбу по стоящим там студентам. Позже прорвался в здание. Пытаясь скрыться, некоторые из участников выпрыгивали из окон и возводили баррикады, чтобы злоумышленник не смог попасть в аудиторию.

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