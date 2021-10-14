Подозреваемый в стрельбе в пермском ВУЗе признал вину

Студент Пермского государственного национального исследовательского университета, который подозреваетя в стрельбе на территории учреждения, полностью признаю свою вину. В этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Следствие ходатайствует перед судом об избрании юноше меры пресечения в виде ареста.

«Он (подозреваемый - прим.ред) признал вину в полном объеме», - сказал руководитель агентству РИА Новости.

СК также предъявил напавшему обвинение. По словам Бастрыкина, это произошло после того, как стало известно, что состояние здоровья юноши, раненого при задержании, позволяет ему предстать перед судом.

«После трагедии в Перми прошел почти месяц. Все это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, устроившему стрельбу в учебном заведении. Сейчас состояние здоровья Бекмансурова позволяет проводить с ним следственные действия. Вчера ему было предъявлено обвинение», - дополнил глава СК РФ.

Нападение произошло 20 сентября. По данным следствия, молодой человек начал беспорядочно расстреливать учеников и сотрудников заведения. В результате происшествия погибли шесть человек, пострадали более 40. Агрессора обезвредил сотрудник ДПС, который работал неподалеку от места происшествия.