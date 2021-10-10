Любовный треугольник, тюрьма и прощальное застолье: зачем Саакашвили вернулся в Грузию

«Грузинская мечта» для народа и экс-президента Михаила Саакашвили оказалась разной. На этой неделе подвели итоги выборов, на которых правящая партия Грузии вновь одержала победу - за нее отдали голоса 47% избирателей. А вот оппозиционная партия, несмотря на все старания своего создателя Саакашвили, заняла только второе место. И вот уже немногочисленные сторонники политика вышли на митинг у тюрьмы, поддержать своего кандидата. В толпе вновь замелькали алые розы - символ грузинской революции 2003 года.

Погода на этой неделе выдалась ветреная, и в толпе сторонников мелькают развевающиеся флаги, причем не только Грузии, но и Украины, Евросоюза и даже США, словно намекая, с какой стороны «дует ветер».

В застенки бывший президент отправился прямо с застолья, где он отмечал свое возвращение на родину. На праздничном столе было скромно: водка, хлеб и хинкали. Но даже когда на Саакашвили надели наручники, он решил все же выпить на посошок.

Выпив и закусив перед арестом, в тюрьме экс-президент сразу объявил голодовку. Отказ от пищи вместе со страданиями о судьбе Грузии лишали Саакашвили в день по два килограмма. Но то ли, как говорят, голод - не тетка, то ли желаемого результата такая мера не приносила, но на этой неделе экс-президент все же решил завязать с экстремальной диетой.

Зато от дефицита информации Саакашвили точно не страдает, связь с внешним миром поддерживает регулярно. Пишет открытые письма в соцсетях и сразу на четырех языках: грузинском, украинском, русском и английском, в которых заявляет, что чуть ли не лично российский президент приказал его заточить в грузинской тюрьме. Первое личное письмо адресовал главе Украины Владимиру Зеленскому.

«Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», - написал в письме Саакашвили.

О какой империи говорит Саакашвили и при чем здесь «защита Украины» - непонятно. Ведь речь о реальных уголовных делах на территории Грузии. Заочно его приговорили к девяти годам лишения свободы - по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Остальное на рассмотрении, как и подозрение в причастности к убийству премьер-министра Зураба Жвания. Адвокаты, а их у Саакашвили как минимум три, говорят, что лидер оппозиции в тюрьме надолго не задержится.

«Миша в предвкушении победы, также как и мы, народ Грузии. Правящая партия скоро уйдет из власти. Оппозиция должна сделать все, чтобы этот гнилой режим сменился. Миша - отец всей Грузии», - заявил адвокат Бека Басилая.

Пока «отца грузинской демократии» и его сторонников разделяет забор с колючей проволокой, сподвижники бывшего президента водят хороводы вокруг тюрьмы, но сами за забор лезть не спешат, только призывают к этому весь остальной мир.

«Я обращаюсь ко всем аккредитованным послам, дипломатическому корпусу, сенаторам, депутату Европарламента Кубилюсу, послам США, Венгрии и Великобритании. Я обращаюсь к послу Израиля, миссии НАТО на Кавказе. Я располагаю тяжелейшей и проверенной информацией: ФСБ России оказывает давление на СГБ Грузии, чтобы уничтожить президента Михаила Саакашвили. По нашей информации, за несколько дней они планируют привезти его в состояние фобии, эта информация уточнена. Планируется моральное и физическое уничтожение Михаила Саакашвили. Услышьте! Пожалуйста, собирайтесь и приезжайте сюда!», - говорит теперь лидер грузинской оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани.

Этот крик души, похоже, услышали, но лично приезжать никто не стал. Голос из-за океана формально и ожидаемо призвал не нарушать прав бывшего президента, освободить его из тюрьмы, хоть и намекнул, что возлагаемых на него надежд Саакашвили не оправдал.

«Когда Саакашвили был у власти, он провел одни из самых дерзких реформ на постсоветском пространстве, и этому аплодировали на западе. Но ближе к концу его правления появилось больше информации о злоупотреблениях со стороны его администрации, что не могло не разочаровать западных наблюдателей», - утверждает экс-посол США в Грузии Уильям Кортни.

Штурмовать бастионы тюрьмы не спешат и украинские собратья. О судьбе гражданина Украины Саакашвили президент Зеленский пообщался с послом Грузии, но никаких официальных прошений за этим не последовало.

«Ни о какой экстрадиции речи не идет. Абсурд вообще это обсуждать, так как с правовой точки зрения такое невозможно», - сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Тем временем знатный скандал назревает у Саакашвили на любовном фронте. Украинский народный депутат Елизавета Ясько, которую Михаил презентовал сразу после своего ареста в качестве новой жены, в понедельник заявила о своем желании посетить Грузию. А уже во вторник немногочисленная и неофициальная делегация появилась у тюрьмы. Сначала Ясько долго сидела в машине в компании трех охранников, ждала возможности посетить своего благоверного и никаких комментариев не давала. Но уже после почти часового свидания с Саакашвили все же сказала журналистам несколько слов.

«Я очень горжусь им. Я очень горжусь им как человеком, который так любит свою страну. Это большая борьба, которую вам нужно выиграть. Это очень плохо, что произошло с вашим президентом. Грузии действительно надо чувствовать себя счастливой, что есть такой человек, как Михаил Саакашвили», - заявила Ясько местным СМИ.

Кто вряд ли чувствует сейчас себя счастливой, так это законная жена Саакашвили, гражданка Нидерландов Сандра Рулофс. Откровения супруга о новой семье стали для нее полной неожиданностью.

«Видео было для меня неожиданным, а форма совершенно неприемлема, несмотря на мои личные эмоции, я сохраняю уверенность, что мы выйдем победителями из этой битвы», - прокомментировала Рулофс.

Сам Саакашвили в очередном послании на волю решил дать подробные разъяснения своих любовных похождений. Он написал, что с Ясько живет уже много месяцев, все предыдущие отношения завершил, а к Сандре испытывает чувство глубочайшей привязанности.

Сейчас Грузия готовится к 30 октября - дню второго тура выборов. На фасаде главного здания партии «Единое нацдвижение» повесили огромный баннер с изображением Саакашвили. А это значит, что настроены они решительно.