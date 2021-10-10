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Личный врач Саакашвили заявил о необходимости его госпитализации

Ян Брацкий
21:28 10.10.2021
В отношении Михаила Саакашвили в Грузии возбуждены несколько уголовных дел, ему грозит шесть лет лишения свободы.
Личный врач Саакашвили заявил о необходимости его госпитализации
© Фото: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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По данным СМИ, состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который ранее объявил голодовку в тюрьме, резко ухудшилось. Личный врач политика Николоз Кипшидзе настаивает на срочной госпитализации.

«Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу, - сказал Кипшидзе в беседе с телеканалом «Мтавари».

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после возвращения в Грузию. На родине в его отношении возбуждены несколько уголовных дел. Саакашвили грозит шесть лет лишения свободы.

Ранее в Генпрокуратуре Луганской Народной Республики также сообщили о возбуждении против Саакашвили уголовного дела по факту убийства двух и более лиц по мотивам идеологической ненависти и покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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