Личный врач Саакашвили заявил о необходимости его госпитализации

По данным СМИ, состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который ранее объявил голодовку в тюрьме, резко ухудшилось. Личный врач политика Николоз Кипшидзе настаивает на срочной госпитализации.

«Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу, - сказал Кипшидзе в беседе с телеканалом «Мтавари».

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после возвращения в Грузию. На родине в его отношении возбуждены несколько уголовных дел. Саакашвили грозит шесть лет лишения свободы.

Ранее в Генпрокуратуре Луганской Народной Республики также сообщили о возбуждении против Саакашвили уголовного дела по факту убийства двух и более лиц по мотивам идеологической ненависти и покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов.