Премьер Грузии рассказал, как Саакашвили будет отбывать свой срок

Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет отбывать за решеткой весь положенный срок. Как заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, на данный момент опальный политик осужден на 6 лет.

Однако этот срок может увеличиться в связи с еще одним выдвинутым против Саакашвили обвинением - незаконным пересечением государственной границы.

«Могу сказать с полной ответственностью, Саакашвили будет полностью отбывать свой срок. По данным на сегодня, он приговорен к 6 годам, это утверждено последней инстанцией», - сообщил Гарибашвили в эфире телеканала «Имеди».

Премьер также выразил благодарность президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что никогда не помилует Саакашвили. Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести.

На Украине, в свою очередь, заявили, что предпримут все попытки для возвращения в свою страну Михаила Саакашвили, который имеет украинское гражданство.