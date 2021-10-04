Толпа сторонников Саакашвили собралась у стен тюрьмы

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили митингуют у стен тюрьмы, в которой он находится. Корреспондент «Звезды» с места событий сообщает, что люди скандируют политические лозунги, размахивают национальными флагами и требуют освобождения опального политика.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого в социальных сетях он сам анонсировал свое возвращение на родину, где против него возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее премьер-министр грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили будет отбывать за решеткой весь положенный ему срок. На данный момент экс-президент осужден на шесть лет. Разбирательства по уголовным делам продолжатся, поэтому срок заключения может увеличиться, добавил Гарибашвили.