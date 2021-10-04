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Толпа сторонников Саакашвили собралась у стен тюрьмы

Ян Брацкий
16:12 04.10.2021
Михаил Саакашвили был задержан в Грузии, где против него возбуждено несколько уголовных дел.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили митингуют у стен тюрьмы, в которой он находится. Корреспондент «Звезды» с места событий сообщает, что люди скандируют политические лозунги, размахивают национальными флагами и требуют освобождения опального политика.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого в социальных сетях он сам анонсировал свое возвращение на родину, где против него возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее премьер-министр грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили будет отбывать за решеткой весь положенный ему срок. На данный момент экс-президент осужден на шесть лет. Разбирательства по уголовным делам продолжатся, поэтому срок заключения может увеличиться, добавил Гарибашвили.

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