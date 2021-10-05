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«Горжусь им»: девушка Саакашвили призвала бороться за его освобождение

Ян Брацкий
18:13 05.10.2021
По мнению Елизаветы Ясько, Михаил Саакашвили является политическим узником и должен быть немедленно освобожден.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Депутат Верховной рады Украины и девушка Михаила Саакашвили Елизавета Ясько обратилась к журналистам после свидания с ним в тюрьме. Она заявила, что экс-президент Грузии совершил большой поступок, вернувшись на родину.

«Я думаю, что Грузия может чувствовать себя счастливой. У нее есть такой человек, как Михаил Саакашвили. Он на многое может пойти для своего народа, и это многого стоит. Я очень горжусь им как человеком, который так любит свою страну», - заявила Ясько.

Происходящее она назвала большой борьбой, которую ведет Саакашвили. Девушка требует скорейшего освобождения заключенного политика.

«Это борьба за будущее, и хочется, чтобы Михаил Саакашвили был освобожден. Он является политическим заключенным... Защищайте свое будущее и будущее Михаила. Он человек с большим сердцем, мы завидуем вам, что у вас был такой президент», - добавила Ясько.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после возвращения в Грузию. На родине в его отношении возбуждено несколько уголовных дел. Саакашвили грозит шесть лет лишения свободы.

Ранее в Генпрокуратуре Луганской Народной Республики также сообщили о возбуждении против Саакашвили уголовного дела по факту убийства двух и более лиц по мотивам идеологической ненависти и покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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