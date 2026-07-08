Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг ОУН-УПА* ( экстремистская организация, запрещенная в РФ) в ходе дебатов Европарламента по Украине. Об этом она написала на собственной странице в соцсети X.

«Долой бандеровский нацизм! В Европейском парламенте я выступила против вступления Украины в ЕС и разорвала бандеровский флаг - знамя тех, кто совершил геноцид польских граждан», - написала евродепутат.

Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной возникла после того, как в мае глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил имя «героев УПА*» одному из подразделений ВСУ. В ответ польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды Польши - ордена Белого орла. В свою очередь Зеленский отказался от участия в международной конференции в Гданьске. Он также объявил о создании пантеона «украинских героев».

Накануне украинские беженцы распространили в Польше плакаты с изображением лидера запрещенной в России ОУН* Степана Бандеры с подписью «Наш герой». На плакатах содержатся оскорбительные высказывания в адрес президента Навроцкого. Они появились на улицах города Вроцлав, где есть украинское генконсульство. Представители движения допустили, что дипмиссия может быть причастна к этой акции. Инцидент произошел накануне Дня памяти жертв Волынской резни. В 2016 году польский парламент объявил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 1943-1945 годах против поляков на Волыни и в Восточной Галиции.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявлял, что Польша ждет от Украины конкретных шагов после скандала с прославлением нацистских преступников. Он отметил, что Варшаве крайне важен «выразительный сигнал» из Киева. По словам Туска, украинская сторона уже предпринимает определенные попытки урегулирования, однако они недостаточно четкие и Польше хотелось бы услышать более однозначную позицию.

Ранее министр обороны Польши четко сказал, что пока киевский режим не прекратит героизировать нацистов - Украине нет места в Евросоюзе. В мае из Люксембурга на Украину передали останки главаря организации украинских националистов*. Со всеми почестями его вместе с супругой перезахоронили под Киевом.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.