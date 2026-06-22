Президент Польши Кароль Навроцкий заочно ответил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, обвинившему его в обострении отношений с Украиной в угоду внутриполитическим интересам. Навроцкий обратился к нему в ходе разговора с журналистами.

В пятницу Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (запрещена в России как экстремистская организация). После этого Зеленский выступил с утверждением, что действия Навроцкого якобы обусловлены его борьбой против польского премьер-министра Дональда Туска и являются «их внутренним делом».

«Все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты*», - заявил Навроцкий.

Президент Польши добавил, что спор касается восприятия истории. Он отметил, что в его стране не примут «красно-черный флаг», имея в виду символ украинских националистов. По словам Навроцкого, он не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, президент и правительство «не объединятся».

Ранее советник директора Российского института стратегических исследований, политолог Дмитрий Буневич объяснил «Звезде», что скандал с лишением Зеленского польского ордена Белого орла ставит под вопрос участие главы киевского режима в форуме в Гданьске, а украинская сторона активно подливает масла в огонь. Ученый подчеркнул, что Зеленский не сам отказался от награды - ордена его лишила польская сторона. В дальнейшем от польских наград стали отказываться и другие высокопоставленные представители киевского режима - как действующие политики, так и «отставники».

До этого министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак резко ответила на критику Зеленского, связанную с лишением его ордена. Она написала, что глава киевского режима своим решением вернуть награду по почте «добавляет оскорбление к оскорблению». Чиновница отметила, что Зеленский сравнил себя с Муссолини, Екатериной II и Герхардом Шредером, которые тоже были удостоены этой награды. Однако, по словам Енджак, первые двое уже умерли, а Польша не лишает наград посмертно. Что касается бывшего канцлера Германии, то он никогда не выражал такого открытого неуважения к польскому народу, как это делает Зеленский.

* Организация украинских националистов - экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.