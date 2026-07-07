В Польше расклеили плакаты с Бандерой перед годовщиной Волынской резни

Украинские беженцы распространили в Польше плакаты с изображением лидера запрещенной в России ОУН* Степана Бандеры с подписью «Наш герой». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные подпольного движения Stop Grave.

На плакатах содержатся оскорбительные высказывания в адрес польского президента Кароля Навроцкого. Они появились на улицах города Вроцлав, где есть украинское генконсульство. Представители движения допустили, что дипмиссия может быть причастна к этой акции.

Инцидент произошел накануне Дня памяти жертв Волынской резни. В 2016 году польский парламент объявил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 1943-1945 годах против поляков на Волыни и в Восточной Галиции.

Очередной виток напряженности между странами связан с продолжающейся героизацией в Киеве нацистских преступников. В конце мая Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков другого лидера ОУН* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил подразделению ВСУ наименование «героев УПА*» (запрещена в России).

После этого президент Польши Навроцкий отозвал у Зеленского орден Белого орла, который ранее, в 2023 году, вручил его предшественник Анджей Дуда. В ответ на это несколько украинских политиков отказались от польских наград, а официальные лица в Варшаве - от украинских.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.