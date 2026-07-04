Польша хочет утилизировать истребители МиГ-29, которые раньше планировала передать Киеву. Камнем преткновения в отношениях стран стала героизация на Украине нацистских преступников. Польский премьер Дональд Туск призвал свою делегацию осторожнее говорить о финансовой поддержке Киева на полях саммита НАТО, который стартует на следующей неделе, а глава канцелярии президента страны назвал западную часть Украины «Малопольшей». В то же время на этом фоне из соседней Германии киевскому режиму могут выдать украинцев призывного возраста, которые бежали от мобилизации.

Передать Киеву истребители Миг-29 Варшава пообещала примерно полгода назад. И даже тогда там говорили, что выбирали между тем, отправить ли старые советские самолеты в музей, или отдать их Украине. Тогда выбрали последнее, однако взамен Киев должен был поставить Польше свои беспилотные летательные аппараты. В результате обещание он так и не выполнил, а значит, и самолеты получить ему не суждено. Теперь их будут выводить из эксплуатации

Все это происходит на фоне ухудшения отношений Польши и Украины из-за героизации Киевом нацистов. И даже премьер-министр Дональд Туск, который обычно очень аккуратен в этом вопросе, накануне саммита НАТО в Анкаре призвал польскую делегацию проявить осторожность в заявлениях о дальнейшем финансировании киевского режима. Хотя, на словах, и совсем по другим причинам.

«Позиция Польши в вопросе поддержки Украины не менялась. Но я хочу обратиться ко всем: нужно проявлять осторожность в любых заявлениях о дальнейшем финансировании. Не потому, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка. На нас лежит огромная ответственность - защита восточной границы Европейского союза», - заявил политик.

Зато министр обороны Польши на днях четко сказал: пока киевский режим не прекратит героизировать нацистов - Украине нет места в Евросоюзе. В мае из Люксембурга на Украину передали останки главаря организации украинских националистов. Со всеми почестями его вместе с супругой перезахоронили под Киевом. На церемонии была вся верхушка режима. Позже Зеленский присвоил их имя одному из подразделений ВСУ. Это вызвало огромное возмущение в Польше.

Президент страны Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима высшей награды Польши - ордена Белого Орла. При этом сам Зеленский постоянно твердит о желании Украины вступить в Евросоюз.

«С моей точки зрения и с точки зрения, прежде всего, президента, а также подавляющего большинства поляков - прославление Степана Бандеры, прославление преступников, совершивших бесчеловечные преступления и геноцид на Волыни и в Восточной Малопольше - это не тот путь, который ведет в западный мир, в мир цивилизации», - жестко высказался глава Канцелярии Президента Республики Польша Збигнев Богуцкий.

Тем временем, посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил украинскому информагентству: Киев и Берлин создали рабочую группу для обмена информацией. И одна из ее задач - возвращение уехавших в Германию молодых украинцев на Родину, а, вероятно, и на фронт.

О том, что может ждать таких украинцев - в подробностях пишет британское издание «Daily Mail» со ссылкой на корреспондента украинского СМИ. По его данным, в одном из учебных центров штурмового полка украинских призывников избивают и пытают свои же товарищи. А среди самих мобилизованных встречаются наркоманы и люди с серьезными заболеваниями, включая ВИЧ, туберкулез и гепатит С.

В учебном центре 425-го отдельного штурмового полка, также известного как «Скеля», за последние шесть месяцев погибли по меньшей мере 25 украинских солдат, причем на многих телах были обнаружены следы избиений и задержки в оказании медицинской помощи. Реальная цифра, вероятнее всего, еще выше официальной.

Впрочем, похожее происходит еще на этапе мобилизации. Недавно ТЦК настолько жестоко избили мужчину, что понадобилась операция на мозг. Теперь он фактически заново учится говорить. Мобилизованные пытаются спастись от военкомов всеми способами. Например, залезают на крыши. «Людоловы» выискивают жертв по закоулкам, хватают простых граждан.

А тем временем Верховная Рада приняла внесенный Зеленским закон о создании в Киеве мемориала, посвященного украинским нацистам.

Ранее глава Министерства обороны Польши, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш заявил, что чествование Степана Бандеры и его сторонников создаст Украине серьезные препятствия на пути в Европейский союз. Политик подчеркнул, что нельзя «ставить в пантеон» тех, кто разрушает европейское сотрудничество.