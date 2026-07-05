Премьер-министр Польши ждет первого шага от Киева после скандала с нацистами

Польша ждет от Украины конкретных шагов после скандала с прославлением нацистских преступников, заявил премьер-министра Польши Дональд Туск.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что Варшаве крайне важен «выразительный сигнал» из Киева. По словам Туска, украинская сторона уже предпринимает определенные попытки урегулирования, однако они недостаточно четкие, и Польше хотелось бы услышать более однозначную позицию.

Глава польского правительства также отметил, что нынешнее напряжение имеет объективные корни, связанные с непростыми страницами общей истории. Он напомнил, что Украина до сих пор испытывает трудности с переосмыслением собственного прошлого, и самым трагическим примером здесь остается Волынская резня. Именно эти исторические противоречия, по мнению Туска, мешают выстраиванию полноценного диалога между странами.

Ранее министр обороны Польши четко сказал: пока киевский режим не прекратит героизировать нацистов - Украине нет места в Евросоюзе. В мае из Люксембурга на Украину передали останки главаря организации украинских националистов. Со всеми почестями его вместе с супругой перезахоронили под Киевом.

Позже бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина столкнется с последствиями за создание национального «пантеона героев», восхваляющего УПА*.

*Украинская повстанческая армия (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.