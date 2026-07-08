Спустя 22 года Турция снова проводит на своей земле саммит НАТО. Предыдущий был в 2004-м и проходил он в Стамбуле. Анкара собирает резидентов альянса впервые.



Пышный прием с национальным оркестром и голубой ковровой дорожкой, под цвет натовского флага, но для Турции это, скорее, символ нейтральной политики. Всех гостей встречают лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине. Все шло гладко, пока не приехал президент Франции и едва все не испортил: Макрон так и не выучил основные правила турецкого этикета и попытался поцеловать руку первой леди, но у него не получилось. После этого уже сам Эрдоган цепкой хваткой сжал руку Макрона, что, кстати, в их отношениях не впервые. СМИ уже делали вывод, что так президент Турции демонстрирует свое влияние над французским лидером.





Главная цель 36-ого саммита НАТО - согласовать дальнейшую стратегию и укрепить единство блока. Но, кажется, не у всех участников присутствует этот «дух единства». Так, например, глава правительства Дании в общении с прессой напомнила президенту США о своей принципиальной позиции.

«Гренландия не продается. <…> Мы являемся суверенным государством, и нам необходимо, чтобы все уважали нашу территориальную целостность и суверенитет. Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, включая нашу собственную территорию», - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Дональд Трамп, возможно, о Гренландии и не забыл, но точно увел на дальний план. На переднем - снова Иран. Армия США в Иране поразила более 80 целей. Режим прекращения огня нарушен. Президент Америки окончательно сорвал «белый флаг».

Рядом с ним – «хороший парень» Марк Рютте, как его называет Трамп. Во всем соглашается и не противоречит. Когда речь зашла про Иран, высказался за всех «натовцев», вероятно и Турцию, что одобряют американские атаки по Исламской Республике. Однако не Тегеран главная угроза альянса, по его мнению.

Кроме того, усиление восточного фланга - одна из центральных тем саммита. Для этого и позвали Владимира Зеленского, чтобы картинка для спонсоров его терроризма выглядела наиболее привлекательной. Глава киевского режима мечется от одного кабинета к другому, выдавая это за плотный график двусторонних встреч, результатов которых фактически нет. От военной поддержки Украины по-прежнему отказывается Венгрия.

«Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь Украине, но, как я уже много раз говорил, Венгрия не будет предоставлять Украине оружие или военный контингент», - сказал венгерский премьер Петер Мадьяр.

Не готова поддерживать военный режим в Киеве и Болгария. Зеленского отвергают, да и он сам продолжает отвергать то, что давно нужно было принять. По данным New York Post, глава киевского режима отказался продвигать мирный план Трампа и пытается убедить Штаты в том, что владеют стратегической инициативой. Двусторонняя встреча все же состоялась, причем очень напоминала ту знаменитую сцену в Белом доме, когда случилась ссора с Зеленским.

Саммит в Анкаре не столько про резкие новые решения, сколько про закрепление старого материала. Это и про поддержку Украины, и про курс в целом. Если не вдаваться в подробности итогов, а просто читать яркие заголовки, то выглядит все красиво и масштабно: страны альянса подтвердили курс на рост военных расходов и оборонного производства. По факту же приняли все те же 5% ВВП на оборону, которыми и так пользовались последний год.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО заключили сделки в сфере обороны на $50 млрд. Там же альянс объявил, что реализует инвестиционную программу на 40 миллиардов долларов с целью укрепления потенциала совместной защиты от угроз, исходящих от БПЛА.