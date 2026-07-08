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На форуме НАТО в Анкаре заключили сделки в сфере обороны на $50 млрд

В НАТО также заявили, что реализуют инвестиционную программу на $40 млрд.
Гоар Хачатурян 08-07-2026 11:11
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Global Look Press

На оборонно-промышленном форуме НАТО (NSDIF 2026) в Анкаре, предшествовавшем встрече лидеров на высшем уровне, были подписаны соглашения о поставках на сумму не менее 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает Türkıye.

В рамках пакета были подписаны многочисленные контракты на системы противовоздушной обороны и разрабатываемые решения против беспилотных летательных аппаратов. А также контракты на совместные производственные проекты, стратегические транспортные возможности и инвестиции в передовые технологии.

Североатлантический альянс также объявил, что реализует инвестиционную программу на 40 миллиардов долларов с целью укрепления потенциала совместной защиты от угроз, исходящих от БПЛА. В рамках программы ставится цель развивать системы борьбы с дронами, учебную инфраструктуру и возможности совместных операций стран-союзников.

Кроме того, на форуме был официально запущен график по платформам нового поколения, которые заменят существующий флот НАТО по воздушному обнаружению, предупреждению и контролю (AWACS). Новые системы призваны в долгосрочной перспективе укрепить возможности альянса в области воздушного наблюдения, командования и управления, а также раннего предупреждения.

Напомним, что саммит союзников Североатлантического альянса проходит в Анкаре с 7 по 8 июля. По данным CNN, на Западе появились опасения, что мероприятие может обернуться скандалом из-за плохого расположения духа президента США Дональда Трампа.

По сообщению газеты Politico, страны-члены НАТО рассчитывали, что президент Трамп на саммите альянса будет настроен заключать сделки. Однако американский лидер с первых минут занял бескомпромиссную позицию по ряду вопросов.

#НАТО #Турция #Анкара #Саммит НАТО #сделки #оборонно-промышленный форум
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