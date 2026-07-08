Первая леди Турции не дала Макрону поцеловать ей руку

Жена президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине не дала президенту Франции Эмманюэлю Макрону поцеловать ей руку на саммите НАТО в Анкаре. Встреча попала на трансляцию, выложенную телеканалом BFM TV.

На видео президент Франции в сопровождении жены Брижит поднимаются по ступенькам к входу. Макрон сначала пожал руку Эрдогану, затем дважды обнял его и похлопал по спине. Турецкий лидер вел себя сдержанность.

В это время Эмине обменивалась приветствиями с Брижит. Затем Макрон попытался поцеловать руку супруги турецкого президента. Наклонившись, он едва коснулся губами ее руки, но заметил, что она с усилием тянет ее в сторону. В итоге французский лидер вернулся в прежнее положение, пытаясь замять неловкость улыбкой.

Инцидент уже стал предметом обсуждения в соцсетях, где пользователи выразили разные мнения о дипломатических манерах и этикете. Отмечается, что такой жест, как поцелуй руки, может восприниматься по-разному в разных культурах. В то же время ситуация служит примером того, как важно уважать личные границы, взаимодействуя с представителями других культур.

В апреле этого года встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и Макрона в Париже обернулась скандалом из-за «слишком теплых» объятий лидеров. Во время трансляции корреспондент BFM потерял дар речи, когда Макрон внезапно решил слишком крепко обнять Мелони. Таким действием он вызвал непонимание на ее лице. Она попыталась вырваться из объятий французского лидера. Очевидно, Мелони испытала некоторое неудобство из-за его странного поведения. По мнению итальянской газеты Il Manifesto, действия Макрона можно расценить как излишнюю вольность, а поцелуй в щеку - недопустимо вульгарным. Он выглядит «почти как эскимосский, нос к носу».

В июне президент Франции второй раз за год появился на официальном мероприятии в солнцезащитных очках. В этот раз глава страны надел их на встречу с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в Париже и не снимал даже в помещении. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что причиной этому могла стать очередная «пощечина от Брижит».

Макрон появлялся в темных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Речь он произносил в них, даже находясь в помещении. Тогда президент объяснил это лопнувшим в глазу сосудом. В мае прошлого года во время визита во Вьетнам с супругой журналист, снимавший выход французского главы из самолета, запечатлел момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги Брижит. На видео видно, как ее рука касается подбородка Макрона.