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Мадьяр заявил об отказе поставлять оружие на Украину

Венгрия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.
Анастасия Митина 08-07-2026 11:26
© Фото: IMAGO, Emmi Korhonen, Global Look Press

Венгрия больше не будет поставлять оружие или войска на Украину. Об этом на саммите НАТО заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«Как я повторял много раз, Венгрия не будет отправлять на Украину оружие или войска», - сказал он журналистам в Анкаре.

Венгерский премьер отметил, что Будапешт продолжит оказывать гуманитарную помощь украинцам. Мадьяр также сообщил, что договорился с Владимиром Зеленским провести их первую двустороннюю встречу. Она состоится в ближайшее время.

Ранее бывший венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что Венгрия дала свое согласие на переговоры ЕС с Украиной по второй группе вопросов о вступлении в объединение. Однако он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему выступает против ускоренной процедуры вступления Киева в объединение.

#Украина #Венгрия #поставки оружия #Мадьяр
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