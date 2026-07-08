Мадьяр заявил об отказе поставлять оружие на Украину

Венгрия больше не будет поставлять оружие или войска на Украину. Об этом на саммите НАТО заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«Как я повторял много раз, Венгрия не будет отправлять на Украину оружие или войска», - сказал он журналистам в Анкаре.

Венгерский премьер отметил, что Будапешт продолжит оказывать гуманитарную помощь украинцам. Мадьяр также сообщил, что договорился с Владимиром Зеленским провести их первую двустороннюю встречу. Она состоится в ближайшее время.

Ранее бывший венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что Венгрия дала свое согласие на переговоры ЕС с Украиной по второй группе вопросов о вступлении в объединение. Однако он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему выступает против ускоренной процедуры вступления Киева в объединение.