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Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует

Дональд Трамп сказал, что больше не хочет иметь дело с иранцами, и назвал их «больными людьми».
Гоар Хачатурян 08-07-2026 11:27
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Режим прекращения огня США с Ираном больше не действует. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Он добавил, что не хочет иметь дело с иранцами. Американский лидер собирается обсудить с переговорщиками вопрос о завершении мирных договоренностей между странами.

«На мой взгляд, тратить на них время - пустая трата времени», - сказал он журналистам в Анкаре, где проходит саммит союзников НАТО.

В ходе возобновившихся ночью боевых действий США нанесли удары по Ирану в качестве «наказания» за нападения на танкеры в Ормузском проливе. В ответ Иран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

Журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники в вашингтонской администрации, в своей публикации в X написал, что американский лидер распорядился о нанесении ударов по Ирану, уже будучи в Анкаре. Он прибыл в страну 7 июля.

Трамп высказался о ночных ударах Соединенных Штатов по Исламской Республике, назвав иранцев «больными людьми», передает SkyNews. Президент добавил, что Белый дом потратил много времени впустую на Иран.

#сша #Трамп #Иран #режим прекращения огня #мирные договоренности
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