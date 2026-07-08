Трамп заявил о нападении «Исламской Республики Япония» на авианосец США

Президент США Дональд Трамп во время выступления оговорился и назвал Иран «Исламской Республикой Япония». Речь шла об атаке на американский авианосец.

«Исламская Республика Япония выпустила по нам 11 ракет», - сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет смысла. На полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре он объявил о том, что собирается обсудить с переговорщиками вопрос о завершении мирных договоренностей между странами.

Заместитель главнокомандующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри сообщил, что Иран подготовит для военнослужащих американской армии «настоящий ад», если Дональд Трамп решится на наземную операцию. Он отметил, что американцы делают много «громких заявлений», но все равно «не осмелятся» высадить свои силы на побережье Ирана.

Напомним, что в ходе возобновившихся ночью боевых действий США нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала американские военные объекты в Бахрейне и Кувейте.