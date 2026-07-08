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США возобновили удары по Ирану

В Пентагоне назвали эти удары ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.
Дарья Ситникова 08-07-2026 00:55
© Фото: Ayman Nobani, XinHua, Global Look Press

На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прогремели шесть взрывов. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«В одном из населенных пунктов на острове Кешм были слышны шесть взрывов», - сказано в материале.

По данным иранских СМИ, семь взрывов также прогремели в городе Сирик, он находится на юге страны. Кроме того, шесть взрывов зафиксировали в южном городе Бендер-Аббас.

Как заявило Центральное командование ВС США, американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. В Пентагоне назвали это ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Иран ранее атаковал американскую базу в Кувейте и базу американских ВМС в Бахрейне. До этого в КСИР заявляли, что США атаковали пять иранских береговых постов. После этого Исламская Республика нанесла ответные удары.

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