США возобновили удары по Ирану

На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прогремели шесть взрывов. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«В одном из населенных пунктов на острове Кешм были слышны шесть взрывов», - сказано в материале.

По данным иранских СМИ, семь взрывов также прогремели в городе Сирик, он находится на юге страны. Кроме того, шесть взрывов зафиксировали в южном городе Бендер-Аббас.

Как заявило Центральное командование ВС США, американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. В Пентагоне назвали это ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Иран ранее атаковал американскую базу в Кувейте и базу американских ВМС в Бахрейне. До этого в КСИР заявляли, что США атаковали пять иранских береговых постов. После этого Исламская Республика нанесла ответные удары.