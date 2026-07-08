Иран подготовил для США «настоящий ад» на случай наземной операции

Иран подготовит для военнослужащих американской армии «настоящий ад», если президент США Дональд Трамп решится на наземную операцию. Об этом заявил заместитель главнокомандующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри, его слова приводит агентство IRNA.

«Противник знает: если он совершит такую глупость, то попадет в настоящий ад, из которого уже не будет выхода», - сказал Сайяри.

Контр-адмирал отметил, что противник делает много «громких заявлений». Но, по словам Сайяри, американцы все равно «не осмелятся» высадить свои силы побережье Ирана.

Ранее военный эксперт, политолог Василий Фатигаров в разговоре со «Звездой» объяснил, что в ходе очередной эскалации на Ближнем Востоке, которая происходит прямо сейчас, в мире начинают понимать, что США и их вооружения - это не защита для стран, где они размещены, а непосредственная угроза. По его словам, никакого перемирия между Соединенными Штатами и Исламской Республикой де-факто никогда не было. Фатигаров напомнил о предыдущей большой эскалации с начала войны, которая произошла во время непосредственных переговоров США и Ирана, когда Америка и Израиль первыми нанесли удары. Политолог отметил, что для мирного решения конфликта на Ближнем Востоке сейчас существует ряд непреодолимых препятствий.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что американские военные приступили к нанесению серии ударов по Исламской Республике в ответ на якобы произошедшие атаки Ирана против трех коммерческих судов в Ормузском проливе. По шесть взрывов произошло на иранском острове Кешм в Ормузском проливе и в южном городе Бендер-Аббас, семь взрывов было зафиксировано в городе Сирик.

Центральный штаб ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал дать решительный ответ на удары американцев по югу страны. КСИР заявил об ударах по 85 объектам США в Бахрейне и Кувейте. Они были нанесены по порту Сальман Пятого флота ВМС США в Бахрейне и базе ВВС Али ас-Салем в Кувейте. Сообщается, что Иран также сбил беспилотники MQ-9.