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Иран ударил по 85 целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаку США

Иран нанес удары ракетами и беспилотниками.
Анастасия Митина 08-07-2026 08:30
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по 85 объектам США в Бахрейне и Кувейте. Заявление иранских военных приводит агентство Fars.

«В ходе первоначального ответа на агрессию военно-морские силы и аэрокосмические силы КСИР в ходе совместной операции атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных военных объектов США», - говорится в заявлении.

Удары были нанесены по порту Сальман Пятого флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушной базе Али ас-Салем в Кувейте. Иран также сбил беспилотники MQ-9 противника, отмечает 360.ru.

Ранее США возобновили удары по Ирану. По шесть взрывов произошло на иранском острове Кешм в Ормузском проливе и в южном городе Бендер-Аббас. Семь взрывов зафиксировали в городе Сирик. В Пентагоне это назвали ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Затем Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал дать решительный ответ на удары США по югу страны.

#в стране и мире #сша #Иран #ксир #удары
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