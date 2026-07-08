Иран ударил по 85 целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаку США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по 85 объектам США в Бахрейне и Кувейте. Заявление иранских военных приводит агентство Fars.

«В ходе первоначального ответа на агрессию военно-морские силы и аэрокосмические силы КСИР в ходе совместной операции атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных военных объектов США», - говорится в заявлении.

Удары были нанесены по порту Сальман Пятого флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушной базе Али ас-Салем в Кувейте. Иран также сбил беспилотники MQ-9 противника, отмечает 360.ru.

Ранее США возобновили удары по Ирану. По шесть взрывов произошло на иранском острове Кешм в Ормузском проливе и в южном городе Бендер-Аббас. Семь взрывов зафиксировали в городе Сирик. В Пентагоне это назвали ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Затем Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал дать решительный ответ на удары США по югу страны.