Сборная США проиграла Бельгии и вылетела с ЧМ после скандала с игроком

Сборная США проиграла бельгийским футболистам в 1/8 финала и вылетела с ЧМ-2026. Встреча прошла в Сиэтле.

Матч завершился со счетом 4:1. У бельгийцев дубль оформил Шарль де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), по мячу забили Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). У американцев единственный гол забил Малик Тилльман (31).

Бельгийцы в седьмой раз подряд обыграли американцев и впервые с 2018 года вышли в четвертьфинал ЧМ-2026. Их следующим соперником будет Испания, игра с которой пройдет 10 июля.

Напомним, что скандал с допуском игрока начался с того, что американский форвард был удален с поля в игре с боснийцами. За грубый фол он получил красную карточку и должен был пропустить следующий матч сборной. Однако дисциплинарный комитет ФИФА его допустил, назначив испытательный срок на один год, после звонка президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома назвал решение судьи, показавшего Фоларину Балогуну красную карточку, ужасным и подчеркнул, что «лучшие игроки должны играть». Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал решение Международной федерации футбола приостановить дисквалификацию американского форварда беспрецедентным шагом.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе со «Звездой» отметил, что если звонок Трампа президенту ФИФА Инфантино действительно был, то это является грубейшим нарушением устава организации. По словам эксперта, «история умалчивает», какие основания были для отмены решения по Балогуну. Он отметил, что КДК опубликовал только решение о переносе дисквалификации на будущее, это «условная дисквалификация».