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В УЕФА возмутились скандальным решением ФИФА по Балогуну

В заявлении говорится, что приостановка дисквалификации футболиста на один год является переходом «красной черты».
Владимир Рубанов 06-07-2026 14:52
© Фото: DC, Crysta Pix, Sports Pr, Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) пошла на беспрецедентный шаг, приостановив дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии. Об этом говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА временно отменил дисквалификацию Балогуна. Ему разрешили сыграть в предстоящем матче 1/8 финала против бельгийцев. В публикации говорится, что такое решение было принято после звонка президента США Дональда Трампа руководителю ФИФА Джанни Инфантино.

В заявлении УЕФА говорится, что решение ФИФА о приостановке дисквалификации на один год является переходом «красной черты» и  нарушением основополагающих принципов честного и прозрачного соперничества в футболе. По регламенту автоматическая дисквалификация за получение красной карточки не подлежит обсуждению и должна быть исполнена. В организации выразили крайнее недоумение по поводу этого беспрецедентного и неоправданного решения, которое ставит под угрозу честность игры и подрывает доверие к турниру.

Балогун был удален с поля в матче 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины (2:0) за грубый фол против защитника Тарика Мухаремовича. Американец ударил соперника шипами по ноге сзади. Матч между сборными США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля (по московскому времени).

The Athletic также сообщил, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация намерена обжаловать решение ФИФА. Кроме того, репортер The Guardian утверждает, что УЕФА начал поиск своего кандидата на замену Инфантино. Выборы должны состояться в марте 2027 года. Ранее Инфантино заявлял о своем намерении баллотироваться на новый срок.

#Спорт #Футбол #сша #FIFA #UEFA #дисквалификация
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