В РФС назвали звонок Трампа Инфантино грубейшим нарушением

Если звонок президента США Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино по ситуации с красной карточкой для игрока американской сборной Фоларина Балогуна действительно имел место, это грубейшее нарушение самого устава ФИФА, и оно будет иметь самые серьезные юридические последствия. Об этом «Звезде» рассказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

«Одни говорят, что он (Трамп. - Прим. ред.) звонил. Другие - что звонил, но уже после того, как было принято решение о переносе дисквалификации. Если звонил - это грубейшее нарушение всех норм и регламентов ФИФА», - отметил почетный президент РФС.

По словам Колоскова, если Инфантино действительно «взял под козырек» после звонка президента США и поручил Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) ФИФА пересмотреть красную карточку - это нарушение не только регламентов, но и самого устава ФИФА. Эксперт подчеркнул, что юрисдикционные органы, такие как КДК, являются абсолютно независимыми.

«Если решение действительно было принято после звонка Трампа, здесь должны последовать серьезные юридические последствия для самого Инфантино, если это было сделано по его указанию», - сказал Колосков.

По мнению эксперта, совсем другое дело, если в КДК официально обратилась Федерация футбола США. По словам Колоскова, она имеет на это право.

«КДК по запросу обязан вновь рассмотреть ситуацию. Но не обязан отменять ранее принятое решение. Для того чтобы его отменить, нужны веские основания», - подчеркнул почетный президент РФС.

По словам Колоскова, «история умалчивает» о том, какие основания были для отмены решения по Фоларину Балогуну. Он отметил, что КДК опубликовал только решение о переносе дисквалификации на будущее, это «условная дисквалификация».

«Дело нечистое. Сделано в угоду американской стороне. Другой вопрос, кто виноват?.. Инфантино может получить серьезное предупреждение, потому что он нарушил два базовых принципа - невмешательства в юрисдикционные органы и принцип разделения политики и спорта. Но вряд ли найдется смелый человек, который поставит знак вопроса», - заключил Колосков.

Ранее сообщалось, что главу ФИФА Инфантино хотят заменить после того, как он вернул дисквалифицированного американского футболиста. Якобы на это повлиял личный звонок президента США. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист газеты The Guardian Ромен Молина. По его словам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над выдвижением другого кандидата от организации. Выборы президента FIFA пройдут в марте 2027 года. В УЕФА считают, что в ситуации с американским нападающим Балогуном FIFA перешла «красную черту».

До этого журналист Бен Джейкобс заявил, что ФИФА разрешила нападающему сборной США Балогуну сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Бельгии после звонка Трампа напрямую Инфантино. В результате красная карточка, полученная форвардом в поединке 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, не была отменена, но его дисквалификацию на один матч перенесли на неопределенный срок. В ФИФА настаивают на том, что дисциплинарный комитет принял независимое решение, на которое никто не в состоянии повлиять.