Трамп рассказал, о чем попросил президента ФИФА

Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал никаких указаний главе ФИФА Джанни Инфантино по поводу отмены красной карточки форварду национальной сборной по футболу Фоларину Балогану. Об этом он сказал журналистам в Белом доме. Он также не просил пересмотреть наложенное на игрока взыскание.

«Все, что я сделал, - я попросил о пересмотре ситуации, потому что я не считал, что это был фол. Я не могу говорить ему, что делать, я не верю, что это решение принял он, я думаю, это решение принял дисциплинарный комитет, и они приняли правильное решение», - заявил Трамп.

Напомним, Балоган - лучший бомбардир в сборной США на чемпионате мира. Форвард был удален с поля с игре с боснийцами. За грубый фол он получил красную карточку и по правилам должен пропустить следующий матч сборной. Однако дисциплинарный комитет ФИФА его допустил, назначив испытательный срок на один год.

Газета The Guardian писала, что Трамп трижды звонил в ФИФА по поводу этого инцидента. Глава Белого дома назвал решение судьи, показавшего Балогуну красную, ужасным и подчеркнул, что «лучшие игроки должны играть». Следующий мачт сборная США должна провести с командой Бельгии. Игра состоится седьмого июля в Сиэтле.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал решение Международной федерации футбола приостановить дисквалификацию американского форварда беспрецедентным шагом. Об этом говорится в заявлении организации.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе со «Звездой» подчеркнул, что если звонок Трампа президенту ФИФА Инфантино действительно имел место, то это грубейшее нарушение самого устава организации, и оно будет иметь самые серьезные юридические последствия.