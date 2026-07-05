ФИФА отменила удаление футболиста сборной США после звонка Трампа

ФИФА разрешила нападающему сборной США Форларину Балогуну сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Бельгии после звонка главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

Белый дом напрямую позвонил в ФИФА, чтобы попросить Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогуна», - написал Джейкобс в соцсети Х.

В результате красная карточка, полученная форвардом в поединке 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, не была отменена, но его дисквалификацию на один матч перенесли на неопределенный срок. Балогун является одноклубником российского полузащитника Александра Головина - они вместе выступают в составе «Монако».

В ФИФА настаивают на том, что дисциплинарный комитет федерации принял независимое решение, на которое никто не в состоянии повлиять.

Несмотря на удаление Балогуна во втором тайме, американцы обыграли боснийцев со счетом 2:0. Матч с Бельгией состоится 7 июля. Начало в 03.00 по московскому времени.

Американцы впервые в своей истории добрались до 1/8 финала. Напомним, что мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике. Первым четвертьфиналистом турнира стала сборная Марокко, разгромившая канадцев (3:0).