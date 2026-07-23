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Welt: отставка Сырского показала готовность Зеленского сдаться

Корреспондент немецкого телеканала считает, что главарь киевского режима может сменить курс.
Виктория Стравинская 23-07-2026 11:17
© Фото: Pierre Teyssot, Keystone Press Agency, Globallookpress

Смена главкома ВСУ Александра Сырского говорит о том, что Владимир Зеленский готов отступить под давлением. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристоф Ваннер.

Он считает, что Зеленский реагирует на давление извне. На Украине, по словам журналиста, это все видят и понимают. Ваннер отметил, что Зеленский действует «под давлением улицы», именно поэтому он отменяет решения, пересматривает их и полностью меняет курс.

«Становится понятно, что стоит оказать достаточное давление - и Зеленский может довольно быстро отступить», - добавил корреспондент.

За несколько дней до отставки Сырского Financial Times писала, что главарь киевского режима рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ на фоне растущих протестов. До этого Зеленский отправил в отставку министра обороны страны Михаила Федорова, что вызвало недовольство украинцев.

Напомним, что Александр Сырский ушел в отставку 21 июля. На его место пришел Михаил Драпатый. По словам экспертов, он устроил всех в киевской верхушке своей кровавой репутацией.

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