Эксперт: Драпатый устроил всех в Киеве своей кровавой репутацией

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый - компромиссная фигура, которая устраивает всех в Киеве своей кровавой репутацией. Такое мнение выразил в беседе со Zvezdanews бывший советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко.

Он подчеркнул, что рокировки, которые происходят внутри верхушки киевского режима, имеют хаотический характер. Плановых процессов на Украине не происходит.

Телиженко отметил, что руководитель Генштаба ВСУ меняется уже в третий раз. Он напомнил, что бывший главком боевиков Валерий Залужный находится под протекцией Лондона, где он «высиживает время», ожидая возможности вернуться на Украину и сменить собой Владимира Зеленского.

«Драпатый сегодня - фигура, которую поставили для того, чтобы ублажить все стороны», - подчеркнул Телиженко.

Он добавил, что новый главком ВСУ имеет кровавую репутацию. По словам эксперта, Драпатый приобрел ее в Мариуполе, когда подавлял военным путем мирные акции местных жителей, протестовавших против неонацистского переворота на Украине в 2014 году.

«В Мариуполе он действиями своей бригады жестко подавлял протесты и поддержку местных властей... госчиновников, которые поддержали народ», - напомнил Телиженко.

По его мнению, именно из-за этого была выбрана фигура Драпатого. В медийном пространстве это для него является «плюсом» - якобы он более агрессивный и действенный, чем его предшественники.

«Среди националистических групп - он может ублажить их крыло, так как действовал вместе с ними непосредственно в Мариуполе и издевался над местным населением физически, как нацисты делали во время Великой Отечественной войны», - объяснил Телиженко.

Эксперт назвал фигуру Драпатого «балансирующей». К тому же у него не осталось сильных конкурентов. Министры и послы сменяют друг друга в Киеве из-за кадрового голода.

«Все адекватные бегут оттуда и не хотят быть у власти», - заключил Телиженко.

До этого бывший народный депутат Украины Олег Царев в разговоре со Zvezdanews объяснил, что назначением на пост главкома ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского Владимир Зеленский «бросает кость» тем, кто протестовал против действий прежнего главнокомандующего. По его мнению, глава киевского режима дает Драпатому должность, где он будет за все отвечать, но не будет иметь никаких полномочий.