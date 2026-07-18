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FT: Зеленский готов отстранить Сырского на фоне растущих протестов

По словам источника, глава киевского режима ищет такого главкома, который обеспечит плавную передачу власти и стабильность на всем протяжении фронта.
Вероника Левшина 18-07-2026 15:26
© Фото: Serhii Chuzavkov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне растущих протестов. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источник в украинском руководстве.

«Зеленский готов отстранить Сырского от должности, если найдет командира, который обеспечит плавную передачу власти», - цитирует газета.

Также важным пунктом является обеспечивание стабильности на всем протяжении фронта. Отмечается, что в эти выходные Зеленский собирает военных командиров, чтобы провести собеседования с кандидатами на пост командующего армией.

Ранее Зеленский подтвердил наличие конфликта между министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он отметил, что наладить совместную работу между ними удавалось только при его личном посредничестве.

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