Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост. Об этом пишет британская газета Times ссылаясь на источники в военных кругах киевского режима.

На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. В том числе он отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. В результате его уход вызвал протесты по всей стране. Сам Федоров заявил, что причиной ухода стал затяжной конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. На брифинге в четверг Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядках в ВСУ, в частности, о коррупции и проблемах с ротацией подразделений.

«Высокопоставленный источник в военных кругах заявил, что поведение Федорова похоже на "предвыборную кампанию" на президентский пост», - пишет издание.

Политолог Владимир Джаралла рассказал Zvezdanews, что среди главных причин отставки Михаила Федорова - большие амбиции и мысли о более высокой должности, чем пост министра. Также Федоров является одним из тех, кто добился увольнения бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Поэтому через некоторое время, когда сложились нужные для этого обстоятельства, «с ним попытались рассчитаться». Политолог добавил, что митинги в стране могут проходить по двум причинам: поддержка Запада и наличие внутреннего финансирования. Джаралла подчеркнул, что Украина - это показатель «системы победившей коррупции».

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, отвечая на вопрос Zvezdanews, причиной увольнения Федорова назвал политический вес, который начал набирать бывший министр. Отмечается, что Федоров намерен работать на свою перспективу, но она не связана с Зеленским, который «убирает всех конкурентов, пока они не встали на ноги». Также сыграл свою роль конфликт Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским. По словам Олейника, Сырский заказывает одну номенклатуру для военных нужд, а экс-министр предлагает другую.