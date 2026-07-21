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В Верховной раде заявили об отстранении Сырского от должности

Накануне украинские СМИ и паблики утверждали, что увольнение главкома ВСУ может произойти «сегодня-завтра».
Сергей Дьячкин 21-07-2026 22:20
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press

Главкома ВСУ Александра Сырского отстранили от должности. Депутат Рады Алексей Гончаренко* утверждает об этом в своем Telegram-канале.

Накануне украинские СМИ и паблики писали о скором увольнении главкома ВСУ. Со ссылкой на источники сообщалось, что увольнение Сырского может произойти уже сегодня-завтра. Об этом написал, в частности, Сергей Стерненко, бывший советник экс-главы украинского минобороны Михаила Федорова и один из главных критиков Сырского. Отмечалось, что на понедельник у главы киевского режима Владимира Зеленского запланирована встреча с высшим руководством силовых структур, и в Киеве ходят слухи, что судьба Сырского вскоре может быть решена. 

Ранее политолог Владимир Джаралла, отвечая на вопрос Zvezdanews о причинах возможного увольнения Сырского, отметил, что главком ВСУ в случае отставки сыграет роль «молниеотвода», на которого свалят все неудачи за последнее время. По словам эксперта, одна из главных причин отставки экс-министра обороны Михаила Федорова - большие амбиции и мысли о более высокой должности, чем пост министра. Также Федоров является одним из тех, кто добился увольнения бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Поэтому через некоторое время, когда сложились нужные для этого обстоятельства, «с ним попытались рассчитаться».

Financial Times, ссылаясь на источник в украинском руководстве, уже отмечал, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне растущих протестов. По мнению издания, для этого главе киевского режима необходимо найти командира, который обеспечит плавную передачу власти. По словам источника, в минувшие выходные Зеленский планировал собрать военных командиров, чтобы провести собеседования с кандидатами на пост нового командующего армией.

*Алексей Гончаренко - внесен в Российской Федерации в перечень террористов и экстремистов.

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