Энди Бернхэм официально вступил в должность премьер-министра Британии. Об этом сообщает Sky News.

Издание отмечает, что британский король Карл III уже попросил его сформировать правительство. Предыдущий британский глава правительства Кир Стармер сегодня объявил о завершении своей работы на посту премьера. По его мнению, Соединенное Королевство стало сильнее, чем два года назад, когда его партия одержала победу. Он подчеркнул, что уходит с гордостью и достоинством.

Теперь 56-летний Бернхэм отправится в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, где выступит с обращением к британцам. Он стал третьим премьер-министром, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон в сентябре 2022 года.

В прошлом месяце лидер партии лейбористов Кир Стармер объявил об отставке после долгого правительственного кризиса. Он уточнил, что продолжит занимать должность до назначения преемника. Карл III был проинформирован о его уходе. В мае 2026 года после провала на местных выборах более 100 депутатов-лейбористов и несколько министров, включая главу Минобороны, призвали Стармера уйти. Новым фаворитом стал Бернхэм, победивший на довыборах. Изначально после провала партии Стармер отказался уходить. Он заявил, что обещал служить стране и собирается пойти на новые выборы. Но потом появились сообщения, что премьер-министр осознал, что «игра окончена».

Политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с Zvezdanews объяснил, что Стармер стал бременем для партии лейбористов, и кто бы ни занял его место в будущем, этому лидеру придется очень трудно. По его словам, отставка премьера назревала давно. С апреля было видно, как постепенно разваливался кабинет Стармера, как уходили в отставку министры, его ведущие соратники. В качестве преемника Кортунов отметил бывшего мэра Манчестера Энди Бернхэма, который «весьма харизматичен» и считается одним из фаворитов в этой гонке. При этом политолог подчеркнул, что лейбористы находятся под давлением не только со стороны традиционных оппонентов - консерваторов, но и со стороны крайне правых, которые сейчас набирают вес. Будущему британскому кабинету в любом случае придется нелегко.