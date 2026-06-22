Политолог объяснил, как Стармер стал бременем для своей партии

Британский премьер Кир Стармер стал бременем для партии лейбористов, и кто бы ни занял его место в будущем, этому лидеру придется очень трудно. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, отставка премьера назревала давно. С апреля было видно, как постепенно разваливался кабинет Стармера, как уходили в отставку министры, его ведущие соратники.

«Мы видели, что участились призывы среди лидеров Лейбористской партии к Стармеру уйти в отставку. Муниципальные выборы, которые не так давно прошли, тоже показали, что лейбористы находятся в очень плохой форме», - объяснил Кортунов.

По мнению политолога, для того, чтобы сохранить власть и не допустить внеочередных выборов, лейбористам нужны новые яркие фигуры. Им нужны новые идеи.

«В этих условиях Стармер становится для партии скорее бременем, чем активом», - подчеркнул эксперт.

По его словам, вопрос был только в том, когда именно премьер уйдет в отставку. Политолог отметил, что Стармер сопротивлялся до последнего момента, но в итоге был вынужден принять решение.

«Сейчас будет борьба за то, кто станет преемником Стармера. Есть разные кандидаты, в том числе из его кабинета и из числа крупных внешних игроков», - рассказал политолог.

В частности, Кортунов отметил бывшего мэра Манчестера Энди Бернхэма, который «весьма харизматичен». Он считается одним из фаворитов в этой гонке.

«Ясно, что кто бы ни пришел на место Стармера, этому лидеру будет очень трудно, поскольку проблемы множатся, а очевидных решений нет. Лейбористы находятся под давлением не только со стороны традиционных оппонентов - консерваторов, но и со стороны крайне правых, которые сейчас набирают вес. Будущему кабинету придется нелегко», - заключил Кортунов.

Ранее сообщалось, что Стармер закончил речь о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии дрожащим голосом. Он выступил на Даунинг-стрит, где заявил о намерении покинуть пост. Под конец его речи, продлившейся более шести минут, голос премьера начал дрожать. Он сказал, что уходит с «самой высокопоставленной работы», чтобы уделять больше времени «самой важной работе» - быть мужем и отцом.

Премьер-министр объявил об отставке после долгого правительственного кризиса. Он уточнил, что продолжит занимать должность до назначения преемника. Британского короля Карла III проинформировали о его уходе. В мае 2026 года после провала на местных выборах более 100 депутатов-лейбористов и несколько министров, включая главу Минобороны, призвали Стармера уйти. Новым фаворитом стал Энди Бернхэм, победивший на довыборах. После провала партии Стармер отказался уходить. Он заявил, что обещал служить стране и собирается пойти на новые выборы. Но потом появились сообщения, что премьер-министр осознал, что «игра окончена».