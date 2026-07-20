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Стармер объявил о завершении работы на посту премьера Британии

Премьер-министр Британии считает, что за два года его страна стала сильнее, чем была ранее.
Виктория Бокий 20-07-2026 13:27
© Фото: Marcin Nowak, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Британии. Об этом пишут британские СМИ.

Стармер добавил, что Соединенное Королевство стало сильнее, чем два года назад, когда его партия одержала победу. Он подчеркнул, что уходит с гордостью и достоинством. 

«Я достойно ухожу, с улыбкой и с гордостью за все, что у нас получилось достичь», - заявил британский премьер. 

Напомним, британский премьер подал в отставку в прошлом месяце. Его решение прозвучало на фоне долгого правительственного кризиса.

Однако за день до этого американский президент Дональд Трамп анонсировал отставку Стармера. На своей странице в соцсети Truth Social глава Белого дома написал, что британский премьер «потерпел полное фиаско» в вопросах иммиграции и энергетики.

#в стране и мире #Европа #Кризис #Великобритания #лондон #премьер-министр #отставка #кир стармер
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