Daily Mail: Стармер покинет пост по собственной инициативе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер покинет пост по собственной инициативе. Об этом сообщил журналист Daily Mail Дэн Ходжес, ссылаясь на источники в правительстве.

«Кир Стармер сказал своим близким друзьям, что он намеревается покинуть пост премьера», - сказал он.

По словам источников, Стармер понимает, какая политическая ситуация сложилась в стране. Он хочет покинуть пост «достойно». На данный момент неизвестно, когда Стармер сделает заявление.

Газета The Telegraph ранее сообщила, что премьер-министр Великобритании может уйти в отставке и уступить пост мэру Манчестера Энди Бернхэму. Авторы материала допускают такой исход событий, если Бернхэм победит на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд.

Ко всему этому, днем ранее, 16 мая, центр Лондона был парализован из-за многотысячной демонстрации противников британского кабинета министров. Толпы митингующих с флагами и плакатами прошли от площади Рассел-сквер через центр английской столицы к правительственному кварталу вокруг Даунинг-стрит.