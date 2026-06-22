Премьер Британии Стармер подал в отставку

Премьер-министр Великобритании, лидер партии лейбористов Кир Стармер объявил об отставке после долгого правительственного кризиса. Он уточнил, что продолжит занимать должность до назначения преемника. Карл III уже проинформирован о его уходе.

В мае 2026 года после провала на местных выборах более 100 депутатов-лейбористов и несколько министров, включая главу Минобороны, призвали Стармера уйти. Новым фаворитом стал Энди Бернхэм, победивший на довыборах.

После провала партии Стармер отказался уходить. Он заявил, что обещал служить стране и собирается пойти на новые выборы. Но потом появились сообщения, что премьер-министр осознал, что «игра окончена».

В апреле 2020 года Стармер был избран лидером Лейбористской партии, сместив ее курс в сторону политического центра и добившись восстановления электорального доверия. Эта работа увенчалась убедительной победой на парламентских выборах 4 июля 2024 года. Тогда подошло к концу 14-летнее правление консерваторов. 5 июля Стармер был официально назначен премьер-министром страны.

Буквально с первых месяцев правления кабинет Стармера подвергся критике. Причиной были миграционные проблемы, разлад с США, непоследовательная политика, а также скандал с назначением на пост посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, который состоял в дружеских отношениях с осужденным за преступления сексуального характера Джеффри Эпштейном.