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Во Франции назвали главного конкурента Ле Пен на президентских выборах

Во втором туре она будет фаворитом при любых сценариях, хотя и с минимальным перевесом: 52% против 48%, которые набирает экс-премьер Филипп.
Владимир Рубанов 12-07-2026 16:52
© Фото: Alexis Sciard Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп имеет шансы стать основным конкурентом лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные опроса компании Elabe.

Ле Пен явно лидирует в первом туре выборов, набирая от 34% до 35,5%. Во втором она будет фаворитом при любых сценариях, хотя и с минимальным перевесом: 52% против 48%, которые набирает Филипп.

В число главных соперников также входят лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон и представитель правоцентристской партии «Республиканцы» Брюно Ретайо. Конкуренцию Ле Пен может составить и Рафаэль Глюксманн, председатель левоцентристского движения Place Republique. Но все они в возможном противостоянии с Ле Пен во втором туре набирают еще меньше.

После смягчения приговора Ле Пен объявила о своем намерении участвовать в выборах президента Франции в коалиции с Жорданом Барделла, другим лидером «Национального объединения».

Ле Пен заявила, что продолжение текущего курса Франции опасно. Она намерена добиться содержательных дебатов на выборах, утверждая, что соперники избегают обсуждения, потому что им нечего предложить, кроме продолжения прежнего курса.

Первый тур выборов президента во Франции состоится 18 апреля 2027 года. Второй назначен на 2 мая. Действующий лидер Эммануэль Макрон не сможет участвовать в гонке, потому что занимает пост два срока подряд.

#Франция #Выборы #голосование #Марин Ле Пен #Эдуар Филипп #Президент #опрос
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