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Ле Пен подтвердила намерение участвовать в выборах президента Франции

Глава фракции «Национальное объединение» заявила, что вскоре начнет предвыборную кампанию.
Владимир Рубанов 07-07-2026 22:05
© Фото: IMAGO Alexis Sciard, Global Look Press

Лидер французских правых Марин Ле Пен после смягчения приговора по делу о растрате средств Европарламента, подтвердила свое намерение баллотироваться на пост президента. Новый вердикт суда позволяет ей участвовать в выборах.

Заявление о выдвижении в кандидаты Ле Пен сделала в эфире канала TF1. Она сообщила, что вместе с главой партии «Национальное объединение» Жорданом Барделла вскоре начнет предвыборную кампанию.

Ле Пен также отметила, что не намерена включаться в борьбу в условиях электронного надзора, как и заявляла ранее. Она пояснила, что имеет право подать кассационную жалобу, что приостанавливает действие судебного решения и дает возможность проводить кампанию без электронного браслета.

Апелляционный суд изменил приговор Марин Ле Пен, связанный с обвинениями в растрате средств Европарламента. Теперь она может вновь участвовать в президентских выборах, запланированных на 18 апреля и 2 мая 2027 года.

Суд сократил срок запрета на участие Ле Пен в выборах с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 месяцев она будет отбывать условно. Кроме того, ей назначили три года лишения свободы, включая два года условного наказания и один год под электронным контролем. Также Ле Пен должна выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Эмманюэль Макрон не стал комментировать смягчение приговора. Он занимает пост президента Франции второй срок и больше не имеет права баллотироваться.

#Франция #Эмманюэль Макрон #Марин Ле Пен #суд #Приговор #Выборы президента
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