Ле Пен назвала сохранение нынешнего курса Франции настоящим риском

Лидер фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что сохранение текущего курса Франции обернется настоящим риском для страны. Об этом она рассказала в интервью Le Journal du Dimanche.

«Я хочу, чтобы выборы были демократическими, и я не позволю никому отнять у французского народа эти президентские выборы», - сказала Ле Пен.

Политик заявила, что намерена добиваться содержательных дебатов в предвыборной кампании. Она добавила, что ее политические оппоненты избегают этого обсуждения, потому что им нечего сказать. Ле Пен считает, что единственная цель ее соперников - это «продолжать как прежде». И этот курс - настоящий риск для Франции.

Лидер партии «Национальное собрание» объявила о своей кандидатуре на президентских выборах во вторник, 7 июля, после решения апелляционного суда, который восстановил ее право баллотироваться на пост президента, но приговорил к одному году домашнего ареста с электронным браслетом. В настоящее время исполнение этого приговора приостановлено до рассмотрения апелляции в кассационном суде, которую Марин Ле Пен намерена подать.

На вопрос о возможности отклонения ее апелляции кассационным судом до первого тура выборов 18 апреля Марин Ле Пен ответила, что не собирается ставить себя в нереалистичное положение. Она назвала себя «невиновной» и заявила, что имеет право баллотироваться.

«Я настроена воинственно и, как я уже имела возможность сказать, рада, что то, что казалось мне невыносимым препятствием демократическому процессу, было остановлено апелляционным судом», - сказала она.

Напомним, Марин Ле Пен сообщила, что вместе с председателем партии «Национальное объединение» Жорданом Барделла вскоре начнет предвыборную компанию. Она также отметила, что не намерена включаться в борьбу в условиях электронного надзора, как и заявляла ранее.