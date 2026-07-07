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Макрон отказался комментировать допуск Ле Пен до выборов

Французский лидер подчеркнул, что глава государства не должен вмешиваться в деятельность судебной системы.
Владимир Рубанов 07-07-2026 18:35
© Фото: Syrian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон воздержался от комментариев по поводу решения Апелляционного суда Парижа, который пересмотрел дело лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Оценить новый приговор его попросили во время пресс-конференции в Дамаске.

Французский лидер подчеркнул, что глава государства не должен вмешиваться в деятельность судебной системы. По его мнению, для демократии важно, чтобы президент не высказывался по поводу судебных решений. Поэтому он намерен придерживаться этого принципа, особенно за пределами страны.

Суд смягчил приговор Ле Пен, связанный с обвинением в растрате средств Европарламента. Теперь она может официально участвовать в президентских выборах, которые запланированы на 18 апреля и 2 мая 2027 года. Макрон, который уже занимает пост президента второй срок, не сможет баллотироваться.

Апелляционный суд уменьшил срок запрета на участие Ле Пен в выборах с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 месяцев - условно. Помимо этого, политик была приговорена к трем годам лишения свободы, включая два года условно и один год под электронным наблюдением, а также к штрафу в размере 100 тысяч евро.

#в стране и мире #Франция #Выборы #Эмманюэль Макрон #Марин Ле Пен #суд #Приговор
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