Макрон отказался комментировать допуск Ле Пен до выборов

Президент Франции Эмманюэль Макрон воздержался от комментариев по поводу решения Апелляционного суда Парижа, который пересмотрел дело лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Оценить новый приговор его попросили во время пресс-конференции в Дамаске.

Французский лидер подчеркнул, что глава государства не должен вмешиваться в деятельность судебной системы. По его мнению, для демократии важно, чтобы президент не высказывался по поводу судебных решений. Поэтому он намерен придерживаться этого принципа, особенно за пределами страны.

Суд смягчил приговор Ле Пен, связанный с обвинением в растрате средств Европарламента. Теперь она может официально участвовать в президентских выборах, которые запланированы на 18 апреля и 2 мая 2027 года. Макрон, который уже занимает пост президента второй срок, не сможет баллотироваться.

Апелляционный суд уменьшил срок запрета на участие Ле Пен в выборах с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 месяцев - условно. Помимо этого, политик была приговорена к трем годам лишения свободы, включая два года условно и один год под электронным наблюдением, а также к штрафу в размере 100 тысяч евро.