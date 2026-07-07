Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к трем годам тюрьмы

В ходе апелляционного разбирательства по делу о хищении средств Европарламента лидера фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорили к трем годам лишения свободы, один год из которых она должна отбыть под домашним арестом с электронным браслетом. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Суд Парижа сократил для политика срок запрета на участие в выборах до 15 месяцев. Она также лишается права баллотироваться на 45 месяцев, из них 30 месяцев - условно.

Адвокат Марин Ле Пен Родольф Босселю за пределами зала суда назвал это решение «хорошим началом» и заявил, что он «частично удовлетворен». Он также сказал, что теперь сторона защиты рассмотрит возможные дальнейшие шаги, передает телеканал.

«Мы приняли к сведению сегодняшнее решение и отмечаем значительное изменение наказаний, в частности, лишение права голоса, что для нас является чрезвычайно важным моментом, особенно учитывая, что президент упомянул о свободе избирателей выбирать своего кандидата», - приводит BFMTV его слова.

Накануне президент партии «Национальное объединение» Джордан Барделла заявил, что он «спокоен и готов принять последствия» решения Апелляционного суда по делу Марин Ле Пен. Он утверждал, что партия «предусмотрела все возможные сценарии».