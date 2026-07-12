Стали известны полуфиналисты чемпионата мира по футболу

После завершения стадии 1/4 финала определились все участники полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года. В полуфинал вышли Англия, Аргентина, Испания и Франция.

Во вторник, 14 июля, за место в финале сразятся сборные Франции и Испании. На следующий день футболисты Аргентины встретятся на поле с англичанами.

Матч за третье место пройдет 18 июля в Майами. Финал чемпионата мира по футболу 2026 состоится 19 июля в Нью-Йорке.

Напомним, что первым полуфиналистом стала сборная Франции. Она обыграли команду из Марокко со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме.

Испанские футболисты обыграли Бельгию со счетом 2:1. Английские спортсмены вышли в полуфинал ЧС по футболу, обыграв Норвегию также со счетом 2:1.

Аргентинцы вышли в полуфинал последними. Их матч с командой Швейцарии закончился со счетом 3:1. В этой игре капитан аргентинской команды Лионель Месси установил рекорд по проведенным матчам в плей-офф ЧМ.