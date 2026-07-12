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Стали известны полуфиналисты чемпионата мира по футболу

Аргентина стала последней командой, которая вышла на следующий раунд.
Анастасия Митина 12-07-2026 10:47
© Фото: Nayra Halm, Keystone Press Agency, Global Look Press

После завершения стадии 1/4 финала определились все участники полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года. В полуфинал вышли Англия, Аргентина, Испания и Франция.

Во вторник, 14 июля, за место в финале сразятся сборные Франции и Испании. На следующий день футболисты Аргентины встретятся на поле с англичанами.

Матч за третье место пройдет 18 июля в Майами. Финал чемпионата мира по футболу 2026 состоится 19 июля в Нью-Йорке.

Напомним, что первым полуфиналистом стала сборная Франции. Она обыграли команду из Марокко со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме.

Испанские футболисты обыграли Бельгию со счетом 2:1. Английские спортсмены вышли в полуфинал ЧС по футболу, обыграв Норвегию также со счетом 2:1.

Аргентинцы вышли в полуфинал последними. Их матч с командой Швейцарии закончился со счетом 3:1. В этой игре капитан аргентинской команды Лионель Месси установил рекорд по проведенным матчам в плей-офф ЧМ.

#Франция #Футбол #испания #полуфинал #Англия #Аргентина #ЧМ-2026
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