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Испания сыграет с Францией в полуфинале чемпионата мира по футболу

Следующие участники полуфинала определятся в матчах Норвегия-Англия и Аргентина-Швейцария.
Ян Брацкий 11-07-2026 00:00
© Фото: Bai Xuefei XinHua Global Look Press

Сборная Испании по футболу обыграла Бельгию в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 2:1. Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе. Счет в игре был открыт на 30-й минуте, после удара испанского полузащитника Фабиана Руиса. Спустя 11 минут форвард «красных дьяволов» Шарль Де Кетеларе сравнял счет.

Драматичная развязка настала под занавес встречи. Место в воротах сборной Бельгии занял Сенне Ламменс, сменивший бессменного Тибо Куртуа, получившего мышечную травму. Удар хавбека Микеля Мерино оказался неберущимся для бельгийского голкипера и вывел Испанию в полуфинал, где «фурия роха» встретится со сборной Франции.

Последняя накануне без особого труда обыграла марокканцев и первой из восьмерки лучших пробилась в полуфинал. В той встрече все решили шесть минут второго тайма. Сначала Килиан Мбаппе неотразимо пробил по воротам африканской команды, а после Усман Дембеле поставил убедительную точку.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит на территории сразу трех стран: США, Канады и Мексики. Все номинальные хозяева турнира уже выбыли из розыгрыша. Финал мундиаля состоится 19 июля. Действующим чемпионом мира является Аргентина, сборная которой продолжает борьбу.

#Спорт #Франция #Футбол #испания #полуфинал #ЧМ-2026
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