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Сборная Англии обыграла Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем матча между командами Аргентины и Швейцарии.
Ян Брацкий 12-07-2026 03:14
© Фото: Cheng Min XinHua Global Look Press

Сборная Англии обыграла команду Норвегии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу со счетом 2:1. Игра прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами. Счет во встрече открыли норвежцы. Надежду болельщикам подарил Андреас Шельдеруп. Это произошло на 36-й минуте.

В самом конце первой половины встречи счет сравнял Джуд Беллингем. Он же принес победу своей команде в добавленное время, оформив дубль в ворота сборной Норвегии.

В полуфинале подопечным Томаса Тухеля предстоит сразиться с победителем пары Аргентина – Швейцария. Англичане вышли в полуфинал мирового футбольного первенства впервые с 2018 года. Тогда чемпионат проходил в России и на нем они заняли четвертое место.

Накануне в полуфинал пробилась сборная Испании, обыгравшая в драматичном поединке бельгийцев. Все решилось во втором тайме. Голкипер «красных дьяволов» и мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и был вынужден покинуть ворота. Занявший его место Сенне Ламменс пропустил мяч после удара Микеля Мерино. Испанцы в полуфинале сыграют со сборной Франции. Некоторые спортивные эксперты называют эту встречу скрытым финалом чемпионата мира.

#Спорт #Футбол #норвегия #Англия #ЧМ-2026
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