МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

В полуфинале французам придется сразиться с победителем пары Испания – Бельгия.
Ян Брацкий 10-07-2026 01:11
© Фото: IMAGOVanessa Carvalho www.imago-images.de Global Look Press

Сборная Франции по футболу стала первым полуфиналистом чемпионата мира. Подопечные Дидье Дешама обыграли команду Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд достигли полуфинальной стадии мундиаля.

Оба мяча в этой встрече были забиты во втором тайме. На 60-й минуте отличился капитан и главный бомбардир «трехцветных» Килиан Мбаппе, а упрочил лидерство Усман Дембеле, точно пробивший спустя шесть минут. Счет мог быть крупнее, но Мбаппе не сумел забить с пенальти в первом тайме.

В полуфинале французам придется сразиться с победителем пары Испания – Бельгия. Эту игру зрители увидят уже сегодня, пишет 360.ru.

Ранее стали известны все четвертьфинальные пары главного футбольного события четырехлетия. Помимо сборных Франции, Марокко, Испании и Бельгии это пары Норвегия-Англия и Аргентина-Швейцария.

#Спорт #Франция #Футбол #Марокко #ЧМ-2026
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 