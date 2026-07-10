Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

Сборная Франции по футболу стала первым полуфиналистом чемпионата мира. Подопечные Дидье Дешама обыграли команду Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд достигли полуфинальной стадии мундиаля.

Оба мяча в этой встрече были забиты во втором тайме. На 60-й минуте отличился капитан и главный бомбардир «трехцветных» Килиан Мбаппе, а упрочил лидерство Усман Дембеле, точно пробивший спустя шесть минут. Счет мог быть крупнее, но Мбаппе не сумел забить с пенальти в первом тайме.

В полуфинале французам придется сразиться с победителем пары Испания – Бельгия. Эту игру зрители увидят уже сегодня, пишет 360.ru.

Ранее стали известны все четвертьфинальные пары главного футбольного события четырехлетия. Помимо сборных Франции, Марокко, Испании и Бельгии это пары Норвегия-Англия и Аргентина-Швейцария.