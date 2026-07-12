Сборная Аргентины обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Футболисты сборной Аргентины обыграли спортсменов из Швейцарии и вышли в полуфинал ЧМ-2026. Встреча состоялась в США на стадионе Канзас-Сити .

Матч закончился со счетом 3:1. У победителей голы забили Алексис Макаллистер на 10-й минуте, Хулиан Альварес на 112-й минуте и Лаутаро Мартинес на 120+1 минуте. У проигравших на 67-й минуте отличился Дан Ндойе.

Капитан аргентинской команды Лионель Месси установил рекорд по проведенным матчам в плей-офф чемпионата мира по футболу - 15. Таким образом он превзошел достижение бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого их было 14.

Теперь стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. 14 июля в 22.00 по московскому времени сыграют сборные Франции и Испании. На следующий день футболисты Аргентины встретятся с англичанами. Матч за третье место пройдет 18 июля в Майами, а финал - 19 июля в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что сборная Англии обыграла команду Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу со счетом 2:1. Игра прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами. Англичане вышли в полуфинал мирового футбольного первенства впервые с 2018 года. Тогда чемпионат проходил в России и на нем они заняли четвертое место.